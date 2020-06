Chinesesch Poliziste kënnen elo zum Beispill op Hongkong verluecht ginn.

China huet dat ëmstriddent Gesetz fir de Schutz vun der nationaler Sécherheet zu Hongkong unanime ugeholl. Dat wäert et den Autoritéiten an Zukunft erlaben, fir géint déi politesch Oppositioun virzegoen.

Et riicht sech besonnesch géint Aktivitéiten, déi als separatistesch, subversiv oder auslännesch Amëschung ugesi ginn. Kritiker aus dem pro-demokratesche Lager gesinn domadder d'Autonomie vun der Sonderverwaltungsregioun a Gefor.

All Kritik kéint elo strofrechtlech poursuivéiert ginn, sou de bekannten Aktivist Joshua Wong. Hien huet elo aus Suerg ëm seng eege Sécherheet, wéi vill Anerer aus dem Protest- an Demokratie-Mouvement an aus senger 2016-gegrënnter Partei- säi Récktrëtt ugekënnegt.



De Gesetzprojet huet nees Protester zu Hongkong an vill international Kritik ausgeléist. D'USA hu schonn domat ugefaangen, hir wirtschaftlech Exceptioune fir Hongkong auszesetzen. D'Politik vis-à-vis vun der Hafestadt misst elo néi iwwerduecht ginn, sou den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo.

Kritik gëtt et och vu Säite vun der EU. Den EU Rotspresident Charles Michel sot en Dënschdeg zu Bréissel d'EU géif dëse Schratt bedaueren. Zesumme mat de Memberstaaten misst gekuckt gi wéi een heirop reagéiere géif. D'EU Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen sot, d'Gesetz wier eng Menace fir d'Autonomie vun Hongkong an d'Onofhängegkeet vun der Justiz an der Rechtsstaatlechkeet.

D'EU hätt ëmmer erëm ënnerstrach datt China mat enormen negative Konsequenze rechne misst wann se d'Gesetz géifen unhuelen huet d'EU Kommissiounspresidentin ënnerstrach.

Enn Mee haten d'EU Ausseministeren op Sanktioune verzicht. Dat wier net de richtege Wee fir de Problem mat Peking ze léise sot deemools den EU Chefdiplomat Josep Borrell. Hien hat fir en Dialog mat der chinesescher Féierung plädéiert.