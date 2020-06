Wëssenschaftler hunn eng nei Form vun der Schwéngsgripp entdeckt, déi méiglecherweis eng Pandemie ausléise kéint.

An engem Artikel an der US Fachzäitschrëft PNAS heescht et, datt de Virus mam Numm G4 all d'Eegenschaften hätt fir Mënschen infizéieren ze kënnen. De Fuerscher no géif de G4 vum H1N1 Virus ofstamen, deen 2009 eng Pandemie ausgeléist hat.

Tëscht 2011 an 2018 hunn Fuerscher Ofstrécher bei Schwäin aus Schluechthaiser an 10 verschiddene chinesesche Provënzen geholl. 179 verschidde Vire vun der Schwéngsgripp goufen dobäi fonnt, déi meescht dovu ware Vire vun enger neier Zort, déi zanter 2016 ëmmer méi heefeg bei Schwäin optrëtt.

Tester hunn erginn, datt all Zort vun Immunitéit, déi d'Mënschen duerch déi normal Gripp kréien, absolut kee Schutz virum G4 bidden. De Fuerscher no waren och schonn iwwer 10% vun de Leit déi an d'Schwäi gehalen hunn infizéiert.

Duerch Antikierpertester hunn d'Wëssenschaftler donieft eraus fonnt, datt och scho 4,4% vun der Bevëlkerung dem Virus ausgesat waren.

D'Haaptsuerg, déi d'Wëssenschaftler sech duerch dës Studie maachen ass, datt de Virus vu Mënsch zu Mënsch kéint iwwerdroe ginn. Am Artikel heescht et, datt de Risk besteet, datt de Virus sech un de Mënsch upasst an domat eng Pandemie entstoe kann.