Um 60. Joresdag vun der Onofhängegkeet vun der Demokratescher Republik Kongo huet de belsche Kinnek sech fir d'éischte Kéier an deem Kontext geäussert.

Hien huet säi Regret iwwert d'Verbriechen ausgedréckt, déi wärend der belscher Kolonialherrschaft ausgeüübt goufen. An engem Bréif un de kongolesesche President Félix Tshisekedi schreift hie vun "déifstem Regret iwwer d'Wonne vun der Vergaangenheet".

De Monarch huet iwwerdeems och säi Support matgedeelt, fir all Forme vun Rassismus ze bekämpfen. An der fréierer belscher Kolonie goufe "Gewaltakten a Grausamkeete begaangen, déi eist kollektiivt Gediechtnes nach ëmmer géinge belaaschten", heescht et vum belsche Kinnek Philippe. Mat Bléck op d'Diskriminéierung an der moderner Gesellschaft "géingen d'Wonne vun deemools nees wéidoen".

Nieft dem Kongo war d'Belsch och d'Kolonialherrschaft vu Ruanda a Burundi. Am Kader vun de weltwäite Protester vun der Black-Lives-Matter-Beweegung gouf d'Diskussioun ëm d'kolonial Vergaangenheet vun der Belsch nees an d'Rulle bruecht. Demonstranten hate verschidden Denkmaler vum ëmstriddene belsche Kinnek Leopold II beschiedegt.