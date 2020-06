Joerzéngten no enger schrecklecher Serie u Verbriechen a Kalifornien huet e Mann sech e Méindeg fir schëlleg bekannt.

De Joseph James DeAngelo, bekannt ginn ënnert dem Numm "Golden State Killer", ass antëscht 74 Joer al an huet e Méindeg virun engem Gericht a Kalifornien zouginn, 13 Mënschen ëmbruecht ze hunn, ma och responsabel fir Dosende Vergewaltegungen an aner Verbriechen ze sinn. Am Géigenzuch huet de Procureur général amplaz vun der Doudesstrof 11 Mol liewenslänglech gefuerdert.

De "Golden State Killer" hat an de 70er an 80er Jore fir Angscht a Schrecke gesuergt, gouf allerdéngs eréischt 2018 festgeholl. Op d'mannst 13 Mënsche soll hien ëmbruecht a ronn 50 Frae vergewaltegt hunn. D'Affer waren tëscht 14 an 41 Joer. Den Täter ass dacks an der Nuecht maskéiert an Haiser agebrach an huet d'Affer vergewaltegt.

D'Serie u Verbriechen hat 1975 zu Sacramento a Kalifornien ugefaangen, do wou den DeAngelo gewunnt huet. Spéider huet hie Fraen a ganz Kalifornien attackéiert.

De Procureur général ass den Deal mam Seriëkiller agaangen, mat der Fuerderung op d'Doudesstrof ze verzichten, fir datt d'Affer an deenen hir Famillje materliewen, wéi de sougenannte "Golden State Killer" seng Doten zougëtt an och seng Verurteelung mat kréien. Ëmmerhin hunn d'Famillje vun den Affer, déi ëmbruecht goufen, joerzéngtelaang op Gerechtegkeet gewaart.

De 17. August soll d'Urteel gesprach ginn.