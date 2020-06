An der Lutte géint Kannermëssbrauch hunn Ermëttler a Nordrhein-Westfalen an aanere Bundesländer den Drock op d'Täter weider an d'Luucht gesat.

A 4 Bundeslänner goufen et en Dënschdeg Razzien, bei deenen 3 weider Männer festgeholl goufen, déi wéinst de Mëssbrauchsfäll vu Münster an d'Viséier gerode waren. An och zu Bergisch-Gladbach lafen d'Ermëttlunge weider, nodeems 30.000 Spuere konnten opgedeckt ginn. D'Police war op riseg Netzwierker vu pedophille Kriminelle gestooss, nodeems Verdächteger zu Münster a Bergisch-Gladbach festgeholl goufen. E Méindeg war bekannt ginn, datt d'Autoritéiten eleng am Fall vu Bergisch-Gladbach 30.000 Online-Spuere vun Dausende potentiellen Täter noginn. Elo gëtt versicht, déi Spueren a Relatioun mat Mënschen ze sëtzen. An der Enquête konnte bis ewell 70 Verdächtegter a ganz Däitschland mat hirem Numm identifizéiert ginn. An och zu Münster klëmmt d'Zuel vun Täter, déi identifizéiert a festgeholl konnte ginn. Bei Razzien a Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen a Schleswig-Holstein goufen 3 Männer festgeholl. Géint 3 weiderer gëtt de Moment ermëttelt. 10 Verdächtegter sëtzen am Kontext vun der Mëssbrauchsserie an Untersuchungshaft.