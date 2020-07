De Mann gouf verhaft, well en am Besëtz vun engem Onofhängegkeetsfändel war. Dat huet d'Police vun Hongkong op Twitter matgedeelt.

Hie gouf am beléiften Akafsvéierel "Causeway Bay" mat deem Fändel gesinn an doropshi verhaft. En Dënschdeg hat China dat ëmstriddent Sécherheetsgesetz fir Hongkong ugeholl. Et erlaabt den Autoritéiten en haart Virgoe géint all d'Aktivitéiten, déi hirer Meenung no déi national Sécherheet bedreeën. Wee géint d'Gesetz verstéisst, muss mat op d'mannst 10 Joer Prisong rechnen. Et kann awer och liewenslänglech ginn.