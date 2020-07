An den USA schéissen d’Covid-Zuelen weiderhi massiv an d’Luucht. Am leschte Bilan vun der John Hopkins Universitéit zu Baltimore waren et der 52.900.

Weider 700 infizéiert Persoune wieren duerch d’Suitte vum Virus gestuerwen. Grouss Suergen gëtt et an den USA en vue vun e Samschdeg. Do ass nämlech amerikaneschen Nationalfeierdag. Bis ewell ginn et just an eenzele Bundesstaaten Rassemblementsverbueter, oder wéinstens Restriktiounen.

D'Zuele klammen an den USA, mä den amerikanesche President gleeft weider drun, datt de Virus verschwënnt. D'Wirtschaft wäert sech nees geschwënn erhuelen an de Virus wäert iergendwann einfach fort sinn, sot den Donald Trump an engem Interview. D'Demokrate reprochéieren dem Trump bei sou Aussoen, am Kampf géint de Coronavirus kapituléiert ze hunn.