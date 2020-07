Nodeems am Juni déi éischt Leit eng Test-Rees op Mallorca hunn dierfe maachen, ass d'Vakanzesaison vum 1. Juli u lancéiert. Net ouni Sécherheetsmesuren.

Hunn d'Test-Vacancieren am Juni nach dierfen ouni Wiederes areesen, sou gëlle fir déi Leit, déi nom 1. Juli a Spuenien reese wëllen extra Mesuren, wéi zum Beispill en individuellen QR-Code ze hunn.

Fir un dëse Code ze kommen, muss een 48 Stonne viru senger Rees d'App "Espagne Health Travel" eroflueden, déi een um Site www.spth.gob.es fënnt, op 4 Sproochen (Englesch, Spuenesch, Franséisch an Däitsch). Do kann een dann de Formulaire ausfëllen, fir u säi Code ze kommen.

Nodeem een enregistréiert ass, kritt een e Mail oder an der App e Barcode, deen ee bei der Arees um Fluchhafe virweise muss. Ouni deen, geet et nees zeréck. Unhand vun den Informatiounen, déi een am Formulaire ausgefëllt huet, decidéieren d'Autoritéite wéi et weidergeet. Dat heescht, ob een nach op der Plaz op Covid-19 getest gëtt. Den Test ass iwwregens fir all Mënsch gratis.

Sämtlech Informatioune si confidentiel a ginn, wann et néideg ass, un de Gesondheetsministère weidergeleet.

Wat gëtt gefrot?

Et muss een zum Beispill uginn, wou ee fir d'lescht war an/oder wéi eng Reesen ee scho gemaach huet. Et muss ee säin Openthalt uginn a Spuenien, sou wéi den Numm, seng Wunn-Adress, Telefonsnummer, Alter an d'Nummer vum Pass oder der Identitéitskaart.

Wéi laang dës Donnéeën enregistréiert ginn, ass net gewosst.

Déi eenzel Demarchen huet déi spuenesch Santé an engem YouTube-Video erkläert: