Am Norde vu Myanmar koum et zu engem Äerdrutsch an enger Jade-Minn, bei deem 113 Mënsche gestuerwe sinn.

Wéinst heftegem Reen gouf d'Sich no weideren Affer gestoppt. Wéi et vun de lokalen Autoritéiten heescht, wieren d'Aarbechter an der Minn en Donneschdeg de Moie vun enger Bullislawin iwwerrascht ginn. De Virfall ass zu Hpakant an der Géigend vun der chinesescher Grenz geschitt. Myanmar ass weltwäit ee vun de gréisste Produzente vu Jade.