E Mëttwoch huet déi éisträichesch Regierung eng Reeswarnung fir 6 Länner aus der westlecher Balkan-Regioun ausgesprach.

Net nëmmen éisträichesch Bierger gi gewarnt, net an Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien a Serbien ze reesen, mä Éisträicher, déi den Ament an deene Länner sinn, ginn och opgefuerdert, déi betraffe Regiounen ze verloossen.

Serbien steet allerdéngs op der Lëscht vun de 14 Länner, bei deenen den EU-Rot sech en Dënschdeg op d'Ophiewe vum Reesverbuet gëeenegt huet. Ob a wéi d'Recommandatioune vu Bréissel vun de verschiddene Memberlänner ëmgesat ginn, bleift all Land selwer iwwerlooss.

A Serbien sinn d'Covid-Nei-Infektiounen an de vergaangenen Deeg nees staark geklommen a leie mëttlerweil 5 Mol esou héich wéi nach Mëtt Juni. D'Johns Hopkings Universitéit huet en Dënschdeg 24 Fäll op 1 Millioun Awunner verzeechent, wat 6 Mol esou vill confirméiert Fäll si wéi nach ugangs Juni. Am Ganze goufe bis ewell iwwer 14.800 Corona-Patiente gezielt. 281 Persoune sinn un hirer Infektioun gestuerwen.

A Kroatien leien d'Zuele méi niddreg wéi a Serbien. Do ginn et iwwer 2.830 confirméiert Fäll an 108 Doudeger.

Och d'Staatsspëtzt am Kosovo gouf net vum Coronavirus verschount. D'Parlamentspresidentin an de Verdeedegungsminister goufe positiv getest. Iwwer 2.990 Leit hu sech ugestach, bis ewell ginn et 54 Doudesaffer.

Méi héich läit den Taux a Bosnien-Herzegowina: Iwwer 4.600 Infizéierungen goufen hei gemellt an 188 Persounen, déi verscheet sinn.

Am Géigesaz zu den Nopeschlänner zielt Montenegro manner Covid-19-Positiver mat 576 Infizéierungen an 12 Doudegen.

Déi zweethéchst Zuel un Nei-Infektiounen an der westlecher Balkan-Regioun huet Nordmazedonien. Méi wéi 6.400 Infizéierunge goufen hei gemellt, 306 Leit si gestuerwen.