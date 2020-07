Aus mysteriéise Grënn sinn op d'mannst 275 Elefante viru Kuerzem am Botswana gestuerwen, sou den Direkter vun de lokalen Nationalparken.

Aner Sourcë schwätze souguer vun iwwer 350 Elefanten, zum Beispill d'ONG Éléphants sans frontières. Dës Zuel ass awer nach net offiziell confirméiert. Elo ginn Analysen a Südafrika, am Simbabwe an am Kanada gemaach, fir erauszefannen, wourunner dës Déiere gestuerwe sinn.

D'Krankheet Anthrax kann ausgeschloss ginn. Se wieren och net vum Mënsch dout gemaach ginn, sou nach de Responsabel vun den Nationalparken. Se wieren einfach esou fonnt ginn. 70% vun den doudegen Elefante wiere schonns virun engem Mount gestuerwen, 30% méi rezent.

D'ONG Éléphants sans frontières huet erausginn, datt den Ament vill Elefante midd, schwaach an desorientéiert géife ronderëm lafen. Betraff sinn al a jonk Déieren, et ginn och kenge Ënnerscheeder tëscht de Geschlechter.

Am Botswana liewe ronn 130.000 Elefanten, dat ass een Drëttel vun der Populatioun vun dësen Déieren an Afrika. Schonn Enn Mee hat den Tourismusministère gesot, si géifen de mysteriéisen Doud vu gutt 10 Elefanten ënnersichen.