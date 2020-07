Déi 14 Tonnen Drogen, déi am Hafen zu Neapel entdeckt goufen, géife vum IS verkaf ginn an esou den Terrorismus finanzéieren.

D'Droge wieren den Ermëttler no fir de ganzen europäesche Maart gewiescht. Am Hafe vun Neapel wieren dräi opfälleg Container ukomm, wou Material fir d'Industrie dra war. Beim méi genaue Kontrolléiere vum Material, hätten d'Ermëttler entdeckt, datt d'Geräter huel wieren. Beim Opmaache hu si dunn 14 Tonne Captagon, en Opputschmëttel, entdeckt, dat am Wäert vu ronn enger Milliard Euro. Déi italienesch Police geet dovunner aus, datt déi neapolitanesch Camorra, also d'Mafia, mat an den Deal verwéckelt wier.

Syrien entwéckelt sech ëmmer méi zu engem Produktiounsland fir synthetesch Drogen. Captagon war laang Zäit an de vum IS besate Regioune ganz beléift a gouf och reegelméisseg vun den IS-Kämpfer genotzt.

Wéi den IS et awer fäerdeg bruecht huet, fir déi dräi Container ze verschécken, ass nach onkloer. Well aktuell sinn a Syrien all d'Häfen ënnert der Kontroll vun der Regierung vum Baschar al Assad.