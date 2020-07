Iwwer 350 Elefanten sinn an de leschten Deeg a Wochen am Okavango-Delta gestuerwen, an dat, wéi et ausgesäit, ouni Friem-Awierkung.

Am süd-ost-afrikanesche Land liewe ronn een Drëttel vun allen Elefanten an Afrika. Méiglecherweis wier en neie Virus fir d’Masse-Stierwe responsabel. Labos-Analysen wieren am gaangen.