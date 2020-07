Ob fir klassesch Tubak-Produiten oder E-Zigaretten: D'Publicitéiten am ëffentleche Raum solle bal iwwerall verschwannen.

Dorop huet sech de Bundestag an Däitschland gëeenegt an e Gesetz an der Nuecht op e Freideg ugeholl. Tubak-Konzerner dierfen an Zukunft just nach a begrenzten Ausnamefäll Reklamm fir hir Produite maachen. Via Plakater op de Stroossen ass et net méi erlaabt, just nach virun den Tubak-Butteker selwer. Och an de Kinoen dierfen esou Publicitéite just nach an Erwuessenefilmer (+18 Joer) gewise ginn.

Mat dësem Gesetz wäert et och net méi erlaabt sinn, gratis Prouwen un d'Leit ze verdeelen. Am Kino soll dës nei Reegelung schonn ufangs 2021 a Kraaft trieden, am ëffentleche Raum soll se etappeweis ëmgesat ginn.

D'Tubakindustrie kritiséiert dëst Virgoen a verweist op en ënnerschiddleche Gesondheetsrisiko bei konventionellen Zigaretten a "manner schiedlechen" E-Zigaretten.

Kritik koum och vun der FDP: "D'Verbuet vun de Reklamme fir Tubak-Produiten an E-Zigaretten ass eng komplett iwwerdriwwen Amëschung vum Staat", sou de FDP-Fraktiounschef Frank Sitta. Et wier esouguer kontraproduktiv, well een elo manner géing op schiedlech Wueren opmierksam maachen.