Am Rheinland-Pfalz ass een Zuch an zwou Kéi gerannt an zum Deel entgleist. D'Leit am Zuch goufen net verletzt, d'Kéi hunn awer net iwwerlieft.

D'Kou, déi den Zuch en Donneschdeg ze pake krut, gouf déidlech blesséiert. D'Kallef huet misse wéinst senge schwéiere Blessuren op der Plaz ageschléifert ginn. Den Accident ass bei Kaiserslautern geschitt, tëscht Imsweiler a Rochenhausen. Déi zwee Déiere stoungen op de Gleiser. Wéi den Zuch a si gerannt ass, ass de viischten Deel aus de Schinne gesprongen. Den Accident ass en Donneschdeg den Owend geschitt an geraumt gouf bis Freides virmëttes. Wéi d'Kéi op d'Schinne komm sinn, ass nach net gewosst, dat muss nach ermëttelt ginn.