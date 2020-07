Bal all Land op der Welt huet mat der Corona-Pandemie ze dinn, ma net all Land ass d'selwecht erfollegräich bei der Bekämpfung géint de Virus.

D'Experten vun "Exemplars in Global Health" hunn sech d'Fro gestallt, wat en erfollegräiche Kampf géint d'Pandemie ausmécht an aus wéi enge Beispiller ee léiere kann. Fir der Saach op de Fong ze goen, hunn hinne Südkorea, Vietnam an Däitschland als Muster-Beispiller gedéngt. Dës Länner géifen den Experten no kloer erausstiechen.

An Däitschland sinn et virun allem dat gutt lokaalt Gesondheetswiesen an déi exzellent Fuerschungsinstituter, déi ganz vill bäigedroen hunn, d'Pandemie am Land an de Grëff ze kréien. An den Zuele wierkt sech dat virun allem op déi vergläichsweis niddreg Zuel un Doudegen aus.

Ma och, dass sou frei a sou vill getest gouf an de Fait, dass sou vill Spidolsbetter do waren, huet sech ganz positiv ausgewierkt.

Südkorea dogéint huet et fäerdegbruecht, d'Kurv séier an effikass ofzeflaachen, ouni Geschäfter zouzemaachen oder en allgemenge Lockdown z'ordonéieren. Allerdéngs ginn d'Bierger hei och vill méi kontrolléiert an iwwerwaacht. Dozou gehéiert d'Lokaliséiere vu Smartphonen iwwer GPS, Date vu Kreditkaarten-Transaktiounen a Material vun Iwwerwaachungskameraen. Sou gouf séier d'Infektiounsketten ënnerbrach. D'Bierger a Südkorea sinn allerdéngs och vill méi bereet fir perséinlech Daten zougänglech ze maachen, an anere Länner wier d'Akzeptanz vill manner grouss. Lëtzebuerg ass e gutt Beispill dofir, hei ass den Dateschutz vill méi héich ugesinn a gëtt vu ville Bierger als elementar wichteg ugesinn. E weidere Punkt ass, dass vill Länner och wéinst dem niddrege Standard an den Technologië guer net esou kontrolléiere kéinten an dofir d'Strategie vu Südkorea technesch net ëmsetze kéinten.

Südkorea huet dann och séier a massiv getest, am Dag tëscht 15.000 an 20.000 Tester, dat a 600 Test-Zenteren. Spideeler goufe séier gebaut a Personal agestallt. Südkorea huet ënner anerem sou gutt reagéiert, well Erfarunge beim Mers-Virus am Joer 2015 gesammelt goufen. Hei waren 200 Leit krank ginn, 40 Persoune si gestuerwen.

Och de Vietnam huet missten am Joer 2002 an 2003 leieren, wéi séier et bei enger Pandemie ka goen. Hei goufe Léieren aus dem Sars-Virus gezunn, respektiv aus der Vullegripp, déi sech dono verbreet huet. Entspriechend grouss war och d'Bereetschaft vun der Populatioun fir schnell an effektiv eppes z'ënnerhuelen. An d'Strategie vum Vietnam war beispillhaft. Obwuel d'Land sou no bei China ass, huet d'Land bis haut just 300 Corona-Fäll ze mellen. Kee Mënsch ass um Virus am Vietnam bis ewell gestuerwen. Hei waren Investitiounen an de Gesondheetssystem, d'Zoumaache vun de Grenzen an eng exakt Poursuite vun de Kontakter d'Schlësselelementer vun der Strategie. Speziell um Vietnam ass natierlech, dass et e Land mat engem 1-Parteie-System ass, also eng Regierung, déi ongehënnert handele kann. Sou konnte medezinesch Richtlinnen direkt an ongehënnert ëmgesat ginn.