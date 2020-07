Ryanair huet e Freideg annoncéiert, datt d'Remboursementer vun de Vollen, déi wéinst Covid annuléiert goufen, elo séier rembourséiert ginn.

Zanterdeem d'Büroe vun der Bëllegfluchgesellschaft zu Dublin den 1. Juni erëm opgemaach hunn, wier zousätzlecht Personal forméiert ginn, fir d'Retarde vun de Remboursementer opzehuelen. Dat schreift Ryanair e Freideg an engem Communiqué. All d'Clienten, déi am Mäerz sollte mat Ryanair fléien, kruten hir Suen zréck. Bis de 15. Juli soll dat och geschéie fir Vollen, déi am Abrëll annuléiert hu misse gi wéinst der Pandemie.

Bis Enn Juli sollen all d'Remboursementer vun de Vollen, déi bis Enn Mee geplangt waren, gemaach ginn an och de Gros vun deene vum Juni.