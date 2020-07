Den däitsche Bundesrat huet e Freideg den Accord fir ee Gesetz ginn: Hausdéiere mam Coronavirus mussen an Zukunft beim Veterinär gemellt ginn.

D'Veterinäre mussen dann d'Infektioun un d'Agence fir Veterinäre weider ginn. De But vun der Initiativ wier, d'Ausbreedung vum Coronavirus bei den Déieren z'iwwerwaachen an esou méi iwwert d'Pandemie gewuer ze ginn. Et gëtt awer keng Flicht, säin Hausdéier testen ze loossen.

Hënn, Kazen, Frettercher a Goldhamstere kënnen Etüden no de Coronavirus kréien. Wéi si ugestach ginn, wier awer ganz ënnerschiddlech an och d'Symptomer wieren net ëmmer déi nämmlecht.

Wéi genee de Virus vu Mënsch op Déier oder ëmgedréint kéint iwwerdroe ginn, ass nach net genuch erfuerscht. Dat wier awer séier néideg, fir d'Gesondheet vun den Hausdéieren a vun de Mënsche garantéieren ze kënnen. Mam Accord vum Bundesrat schwätzt elo näischt méi dogéint, fir datt d'Gesetz esou séier wéi méiglech a Kraaft trëtt.