Op d'mannst 57.000 Persoune goufe bannent de leschte 24 Stonne positiv getest. Keng Stëmmung fir Party ze maachen also um Independance Day.

De 4. Juli, den Dag vun der amerikanescher Onofhängegkeet, gehéiert zu den gréissten Evenementer an den USA. E Mir aus blo-wäiss-rouden Fändelen, Grillfester also déi beléift BBQ'en, Picknicker, Freedefeier a Paraden. Alles dat gëtt et a villen Bundesstaaten dëst Joer net. Texas, Florida, Kalifornien... uechter d'ganz Land goufen Evenementer ofgesot, Stränn a Bare maachen zou.

Ee wëll sech d'Party-Stëmmung awer net futti maachen loossen. De President Donald Trump feiert direkt zweemol. Fir d'éischt um Virowend beim historeschen Mount Rushmore am Bundestaat South Dakota, do wou déi véier Käpp vun de Presidenten Washington, Jefferson, Lincoln an Roosevelt an de Granit gemeesselt sinn.

Dausenden Zuschauer ware bei der Ried vum President dobäi, nëmme wéineg vun hinnen haten eng Schutzmask un.

Déi éischte Kéier zanter 20 Joer gouf et och nees e Freedefeier, trotz Protester vun Ur-Awunner an Ëmweltschützer.

Um Independance Day selwer feiert den Trump mat engem giganteschen Freedefeier op der National Mall zu Washington.



Vill lokal Autoritéiten uechter d'USA maachen den Appell un d'Awunner: feiert mat Ärer Famill a bleift doheem!

Frëndin vum Donald Trump Jr positiv getest

Um Freideg huet d'New York Times iwwerdeems gemellt, dass dem Donald Trump Jr seng Frëndin, d'Kimberly Guilfoyle positiv op de Coronavirus getest gouf. Si sollt am Fong beim President Trump senger Ried zu South Dakota dobäi sinn, gouf awer elo isoléiert. Den Donald Trump Jr gouf iwwerdeems negativ getest, ma aus Sécherheetsgrënn huet hien all seng Rendez-vousen ofgesot an huet sech selwer ënner Quarantän gesat.