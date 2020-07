Rettungsschëff Ocean Viking waart zanter Deeg mat 180 Migranten u Bord, déi aus Séinout gerett goufen, drop fir an en Hafen an Italien oder Malta ze fueren

D'Schëff huet elo den Noutstand ausgeruff. D'Situatioun u Bord hätt sech därmoossen zougespëtzt, dass d'Sécherheet vun den Mënschen net méi garantéiert wär, dat huet d'Organisatioun SOS Méditerranée matgedeelt.

D'Autoritéiten an Italien a Malta hätten all Demande bis ewell refuséiert. Bannent de leschten 24 Stonnen hätt et 6 versichte Suiciden ginn. An di 40 Mënschen hätte gesot, si wäre bereet, sech selwer oder anere wéi ze doen. Dat schreift d'Hëllefsorganisatioun an engem Communiqué.