Dass d'Wehrpflicht 2011 ausgesat gouf, wier e Risefeeler gewiescht, seet d'SPD-Politikerin an "Wehrbeauftragte" an engem Zeitungsinterview.

D'Wehrpflicht kéint och viru rietsextremen Tendenze schützen, sou d'Vera Högl.

Scho virun der Entscheedung zur Aussetzung hätt een Angscht gehat, dass sech Rietsextremismus an enger Beruffsarméi méi staark géif entwéckelen wéi an enger Wehrpflicht-Arméi. Et géif der Bundeswehr gutt doen, wann ee Groussdeel vun der Gesellschaft eng Zäit laang säin Déngscht geleescht hätt, sou d'Högl. Dat géif et och méi schwéier maachen, dass Rietsextremismus sech kéint ausbreeden.

Doriwwer wéilt si am kommende Joer diskutéieren. En anert Thema wier och, ob Fraen a Männer d'selwecht dénge sollten.