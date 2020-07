Bicher, déi vun prominenten Demokratie-Aktiviste geschriwwe goufen, hunn ugefaangen aus de Librairien vun der Finanzmetropol ze verschwannen.

Dat weisen online Opnamen nëmmen e puer Deeg nodeems China e neit Sécherheetsgesetz imposéiert huet.

Dat ëmstriddent Gesetz gouf um Dënschden ugeholl an gëtt als den radikaalsten Agrëff an d'Autonomie vun der semi-autonomer Stad ugesinn, zanter d'Britten d'Metropol am Joer 1997 un d'Chinesen ofgetrueden hunn.

Déi chinesesch Regierung seet awer, dass domadder nees Rou zeréckkomme soll, no den uerge Protester vun de leschte Joren. D'Fräiheet vun de Bierger a Biergerinnen zu Hongkong géing doduerch net ageschränkt ginn, heescht et vu Peking, vill méi soll nëmmen "eng ganz kleng Minoritéit" uviséiert ginn.