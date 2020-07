Rezenten Ëmfroen no gesäit et no engem enken Duell tëscht de Konservative mam Regierungschef Andrej Plenkovic an de Sozialdemokrate mam Davor Bernardic aus

Well keent vu béide Lager dierft déi absolut Majoritéit erreechen, kéint déi nei nationalistesch Partei vum Museker Miroslav Skoro bei den uschléissende Koalitiounsverhandlungen eng wichteg Roll spillen. Béid Lager kënne mat 55 respektiv 56 Mandater am Parlament rechnen, dat 151 Sëtz huet. Dat weist déi rezentst Enquête vum kroateschen RTL. Andrej Plenkovic, Davor Bernardic a Miroslav Skoro (vlnr) De Plenkovic hat gehofft, dass de bis elo niddregen Taux vun Infektioune mam Coronavirus him a senger Partei géif entgéint kommen. Mëttlerweil klammen d'Infektiounszuelen awer nees an d'Leit mussen elo bei de Walen och Masken undoen a sollen hiren eegene Bic matbréngen. Kroatien ass staark ofhängeg vum Tourismus a muss elo mat enger schwéierer Rezessioun rechnen.