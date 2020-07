Am Züricher Zoo koum et zu engem trageschen Tëschefall, bei deem eng 55 Joer al Mataarbechterin vun engem Amurtiger ugegraff gouf.

Si gouf sou uerg blesséiert, dass se nach op der Plaz gestuerwen ass.

Et bleift elo zu klären, wéi et dozou komme konnt, dass d'Fleegerin de selwechten Ament am Tigergehege war, wéi den Tiger selwer och. Dat dierft normalerweis net geschéien.

E Visiteur hat den Ugrëff gesinn an direkt dem Personal Bescheed gesot. Si konnten den Tiger och nach vun der Fra ewech lackelen, ma d'Blessure waren ze schro. All Hëllef koum ze spéit.

Den Zoo bleift um Sonndeg elo mol zou.