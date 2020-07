Déi 63 Joer al Gréng Politikerin Michèle Rubirola iwwerhëlt domat d'Amt vum konservative Jean-Claude Gaudin, dee 25 Joer laang de Buergermeeschter war.

D'Michèle Rubirola vun der lénker Allianz mam Numm Fréijoer vu Marseille, krut e Samschdeg no zéien Negociatiounen no den Kommunalwalen leschte Sonndeg déi néideg Stëmmen vun den Deputéierten. Déi zweetgréisst Stad a Frankräich réckelt domat no lénks. Déi 63 Joer al Gréng Politikerin iwwerhëlt domat d'Amt vum konservativen Jean-Claude Gaudin, dee 25 Joer laang de Buergermeeschter war.

De fréiere franséische Premierminister Edouard Philippe gouf iwwerdeems ouni Iwwerraschung als Buergermeeschter vun Le Havre erëmgewielt. Hie krut 47 vun 59 Stëmmen an der éischter Seance vum neien Gemengerot, esou schreift déi franséisch Noriichtenagence AFP. Den Edouard Philippe war schonn vun 2010 bis 2017 Gemengepapp zu Le Havre.