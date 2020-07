Wéinst dem Coronavirus ass an Däitschland an enger Rei Schluechthaiser en Deel vum Personal ausgefall, verschidde Betriber hu ganz missen zoumaachen.

D'Personal am Secteur gëtt elo verstäerkt getest. D'Kapazitéite waren och schonn duerch déi sanitär Mesuren ageschränkt. 10.000e Schluechtunge falen dowéinst all Dag aus. Elo warnen d'Veterinäre vun engem anere Problem, dee sech doraus ergëtt, datt manner Déiere geschluecht ginn: Iwwerfëllte Ställ a méi laang Transporter vun den Déieren.

D'"Bundestierärztekammer" warnt um Méindeg viru groussen Déiereschutzproblemer. Et wier net auszeschléissen, datt vill Déieren dowéinst stierwe wäerten. D'Regierung misst onbedéngt e Krisesommet mat de Veterinären, de Landwirten, de Schluechthaiser an den Autoritéiten aberuffen, fënnt d'Veterinärskammer.

Eng Spriecherin vun der CDU-Landwirtschaftsministesch Julia Klöckner hat confirméiert, datt et e Riseproblem fir d'Bauere géif ginn, well manner geschluecht ka ginn. Et wier een am Gaangen, un enger Léisung ze schaffen. Méi Detailer goufen et nach keng.