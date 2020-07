An den USA ass d'Zuel vun Doudegen un de Suitten vum Coronavirus an der Nuecht op en Dënschdeg op iwwer 130.000 an d’Luucht gaangen.

Nach ganz laang wier kee Liicht um Enn vum Tunnel ze gesinn, well eleng e Méindeg, an Zäit vu 24 Stonnen 55.000 nei Infektiounsfäll derbäi koumen. Experten vun der John Hopkins-Universitéit zu Baltimore, fäerten, dass déi Chifferen, bedéngt duerch d’Partyen op Nationalfeierdag e Samschdeg, an den nächsten Deeg zum Deel nach eemol massiv wäerte klammen. Eng kloer Consigne aus dem Wäissen Haus iwwert Restriktiounen gëtt den Donald Trump weider keng. Hien iwwerléisst den Gouverneuren vun den eenzele Bundesstaaten do d’Handhabung, huet awer gewarnt, dass sec Confinementer schlechten Afloss op d’Wirtschaft an den USA hätten.