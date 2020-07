Engem leschte Bilan no sinn op d'mannst 50 Mënschen duerch déi uerg Iwwerschwemmungen a Japan ëm d'Liewen komm.

11 Persoune gi nach vermësst. An d'Gefor ass nach net eriwwer, well et weider massiv reent. Méi wéi 40.000 Zaldoten, Pompjeeën, Polizisten an aner Fräiwëlleger waren aktiv bei der Sich no Iwwerliewenden am Asaz.

Iwwer 200.000 Persoune waren opgeruff, d'Regioun wéinst dem ugekënnegte Reen ze verloossen.