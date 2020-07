Enger Persoun gëtt versichten Doudschlag virgeworf, anerer goufe wéinst schwéierer Kierperverletzung oder Widderstand géint Poliziste festgeholl.

Gutt zwou Wochen no den Onrouen zu Stuttgart, goufen elo 15 Persounen festgeholl.

Eng wéinst versichtem Doudschlag.



An der Nuecht zum 21. Juni haten honnerte Jonker an der Haaptakafsstrooss vu Stuttgart randaléiert, Geschäfter geplëmmt an d'Police attackéiert.