De Mann wollt Leit net mathuelen, well déi keen Ticket a keng Schutzmasken haten. 5 Persoune goufe festgeholl.

Brutal Attack op e Buschauffer zu Bayonne am Südweste vu Frankräich. Hien wollt eng Partie Leit net mathuelen, well si kee Bus-Ticket a keng Schutzmask unhaten.

Doropshin gouf de Papp vun dräi Kanner op de Kapp geschloen a liewensgeféierlech blesséiert. D'Dokteren hu hie missten an e Koma leeën an hunn de Mann kuerz dono fir Hirndout erkläert.

Aus Protest géint d'Gewalt hu vill vum Affer sengen Aarbechtskolleegen spontan gestreikt, esou datt et e Méindeg vill Problemer am Trafic am franséische Baskeland gouf, wéi France Bleu mellt.

De Buergermeeschter vu Bayonne huet d'Attack als "Dot vun der Barbarei" bezeechent.