Auslännesch Studenten, déi an den USA studéieren, dierfen wuel fir d'Wantersemester net méi physesch op hir Uni fueren, wann d'Uni Online-Coursen ubitt.

D'US-Immigratiounsadministratioun ICE huet decidéiert, dass Studente mat Visum vum TYP F1 oder M1, déi op Unie studéieren, déi Online-Coursen ubidden, wéinst der Corona-Krise elo kéinten aus dem Land ausgewise ginn. Concernéiert Studente mussen also entweder d'Land verloossen oder sech an enger Héichschoul aschreiwen, déi keng Online-Coursen ubitt.

Déi meescht international Studente kommen aus China, Indien, Südkorea, Saudi-Arabien an Kanada.

An den USA goufen iwwerdeems bannent 24 Stonne landeswäit iwwer 43.700 Infektiounen nogewise wéi d'Johns-Hopkins-Universitéit matgedeelt huet. Domat goufen et zanter dem Ufank vun der Pandemie iwwer 2,8 Milliounen Infektiounen a ronn 130.000 Doudeger duerch d'Suitte vum Covid-19 an de Vereenegte Staaten.