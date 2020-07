Italien a Rumänien ware bei dëser Enquête haaptsächlech involvéiert, esou Europol a sengem Schreiwes.

De Kriminelle Grupp ëm deen et geet, huet e grousst Netzwierk benotzt fir an Italien Geld ze wäschen, Geld dat aus enger Abberzuel u cyber-kriminellen Aktivitéite kënnt. Déi italienesch a rumänesch Autoritéiten hunn zesumme mat Europol an Eurojust déi kriminellen Organisatioun opfléie gelooss.

De 7. Juli goufen et 12 Perquisitiounen (8 an Italien a 4 a Rumänien). 12 Persoune goufe festgeholl. Perséinlech PCen, Kreditkaarten, Wäertgéigestänn, Autoen an aner Saachen am Wäert vu ronn 1,5 Milliounen Euro goufe séchergestallt.

Et gëtt geschat, dass déi Kriminell virun allem den Affer online Geld geklaut hunn. Riets geet vu bis zu 20 Milliounen Euro u Schued, déi de Grupp u Kriminellen hannerlooss huet.