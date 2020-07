Zu Tréier huet um Dënschdegmëtten e Prozess géint de presuméierte Leader an 2 weidere Membere vun enger Mënschenhandelorganisatioun ugefaangen.

D'Ugeklote sollen tëscht Mee 2018 a September 2019 15 syresch Flüchtlinge mat gefälschte Visae virun allem aus dem Libanon iwwer d'Flughäfen zu Frankfurt, Düsseldorf, München an Amsterdam an Däitschland an Holland bruecht hunn. Bei 11 weidere Versich wier scho virum Vol um Flughafe festgestallt ginn, datt de Visa gefälscht wier.

Engem vun de presuméierte Mënscheschmuggler gëtt iwwerdeems reprochéiert, probéiert ze hunn, eng Mataarbechterin vum Immigratiounsbüro zu Bitburg ze bestiechen. Weider Virwërf sinn Déifstall an de Besetz vu kannerpornografescher Literatur.

2 vun den Ugeklote sëtzen ewell zanter enger Razzia am Oktober an Untersuchungshaft. Deemools goufen eng Rei Gebaier a 4 Bundeslänner duerchsicht. D'Hausduerchsuchunge stoungen der Police no am Zesummenhang mat enger Enquête wéinst Visafälschungen.

Ee weidere Member vun der Organisatioun gëtt an engem separate Prozess ugesicht, well en an der däitscher Ambassade zu Beirut, an där hie geschafft huet, 391 Visaziedele geklaut soll hunn, déi e fir Passfälschunge benotzt hätt.