Am Ganze goufe 7 Container vun enger krimineller Band ëmgebaut, dat als Prisong an awer och als Folterkummer.

Dat huet de Parquet zu Rotterdam en Dënschdeg matgedeelt. Am virfeld ware schonns 6 Persoune festgeholl ginn, dat wéinst Verdacht op eng geplangten Entféierung a Geiselnam. D'Police geet dovunner aus, dass d'Containere bis elo nach net benotzt goufen.

D'Container stoungen an enger Lagerhal zu Wouwse Plantage an der südlecher Provënz Brabant. 6 Stéck waren ëmgebaut als Prisongszell, schallisoléiert, mat Toilette an Handschellen u Plaffong a Buedem. 1 Container war ëmgebaut als Folterkummer, esou de Parquet. Hei stoung een Zänndokter-Stull dran an divers Folter-Instrumenter.

D'Police war der krimineller Band op d'Spuer komm, well si Telefonsgespréicher ofgelauschtert haten.