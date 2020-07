De brasilianesche President soll um Dënschdeg den Mëtteg positiv op de COVID-19 getest gi sinn.

Um Méindeg de Moien huet de Bolsonaro scho seng Terminer ofgesot. No enger Rei Symptomer huet de brasilianesche Staatschef sech an engem Militärspidol an der Haaptstad Brasilia ënnersiche gelooss. Hie soll Féiwer gehat hunn a Schanke wéi. Doropshin huet hien eng Longenröntgen an ee Coronatest misste maachen.

Wéi hien aus der Klinik rauskoum, hat hien eng Otemschutzmask un, wat iwwerraschend ass, well hien de Coronavirus zanter dem Ufank vun der Pandemie kleng geschwat huet.

Um Dënschdeg de Mëtte sinn du seng Resultater erauskomm. Hien ass offiziell positiv.

A Brasilien hu sech bis elo 1,6 Millioune Leit mam Coronavirus infizéiert, dovun sinn der 65.000 gestuerwen. De Bolsonaro huet sech ëmmer erëm géint Schutzmoossname positionéiert an huet déi lescht Deeg säi Veto agesat géint ee Gesetz vum Kongress, wat d'Droe vun de Masken obligatoresch géing maachen.