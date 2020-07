Iert seng Regierung sech um Mëttwoch de Froe vun den Deputéierten am Parlament gestallt huet, stoung de Jean Castex an 2 Interviewe Ried an Äntwert.

Den neie franséische Premier Jean Castex wëll Frankräich op eng zweet Well vum Coronavirus preparéieren, mä ouni neien absolutte Lockdown wéi am Mäerz. De Plang, fir verschidde Secteure cibléiert zouzemaachen, wier prett. D'Land géif awer keen zweete kompletten nationale Stopp aushalen. De Confinement hätt schrecklech mënschlech a wirtschaftlech Konsequenzen, sou de Castex an engem Interview e Mëttwoch de Moien. Nodeems hien dës Woch d'Sozialpartner eenzel gesäit, wéilt hien d'Patronat an d'Gewerkschaften nach virum 20. Juli zesumme gesinn, notamment fir iwwert d'Pensiounen ze schwätzen. Donieft huet den neie Regierungschef op BfmTv an op RMC och d'Nominatioun vum Gérald Darmanin als Inneminister verdeedegt, trotz lafender Enquête wéinst sexueller Gewalt. De Politiker géif, wéi jiddereen, d'Présomption d'innoncence verdéngen. Feministinnen hate en Dënschdeg bei der Passation des pouvoirs géint d'Nominatioun vum Darmanin protestéiert, dee vun enger Fra reprochéiert kritt, si vergewaltegt ze hunn. De Fall gëtt zanter Juni nees um Geriicht verhandelt. De 37 Joer ale Minister dementéiert d'Reprochen. Hien hätt de Gérald Darmanin net nominéiert, wann hien och nëmmen dee klengsten Doute hätt, sot dozou den neie Premierminister. De Jean Castex huet iwwerdeems annoncéiert, e Sonndeg an déi franséisch Guyane ze reesen. De Coronavirus breet sech den Ament nees staark am franséischen Territoire, deen eng Grenz mat Brasilien huet, aus. D'Arméi huet schonn 130 Sanitäter op d'Plaz geschéckt. Déi nei franséisch Regierung / © AFP