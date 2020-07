De Bilan-Skandal ronderëm den insolventen däitsche Bezuel-Service "Wirecard" beschäftegt elo och déi US-amerikanesch Justiz.

An et gëtt dobäi Liaisounen op Lëtzebuerg, dat schreift de Wall Street Journal. Deemno enquêtéiert Washington wéinst enger méiglecher Verwécklung vu Wirecard an en 100 Milliounen Dollar schwéiere Fall vu Bank-Bedruch an Zesummenhang mat enger Online-Plattform fir Marihuana.

Zwee Geschäftsmänner wieren an deem Sënn scho festgeholl ginn. Sie kréien illegal Ofsprooche reprochéiert, fir esou Banken an den USA ze täuschen.

Ee vu béide wier dem Wall Street Journal no en däitsche Staatsbierger, deen hei zu Lëtzebuerg wunnt. Hie gouf Ufank Mäerz schonn um Fluchhafe vu Los Angeles festgeholl. D’Zeitung wëll wëssen, dass seng Computeren a Smartphones vum FBI saiséiert goufen an dass hien op onschëlleg plädéiert huet.

Hie sëtzt zanterhier awer an engem Prisong a Süd-Kalifornien.