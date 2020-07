An der Steiermark an Éisträich stierwen zwou Persounen an 8 ginn deels schwéier blesséiert, wéi se vu Fielse getraff goufen.

D'Leit ware géint Mëtteg, bei schéinem Wieder, op engem Treppeltour, wéi d'Steng un d'Rutsche koumen.