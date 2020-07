Fransouse kënnen an Zukunft amplaz 4 just nach 1 Staang Zigaretten am Ausland, also och hei zu Lëtzebuerg kafen a mat heem huelen.

Den neie franséische Budgetsminister Olivier Dussopt huet e Mëttwoch en Amendement an der Assemblée nationale deposéiert. Zil vum neie Minister wier et, 3 Milliarden Euro Taxen op Zigaretten an d’franséisch Staatskeesen ze spullen. Wärend dem Lockdown wier opgefall, wéi vill Zigaretten d’Fransousen eigentlech am Ausland akafen, wann d’Grenzen op sinn.