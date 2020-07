Der Internet-Plattform Facebook no ware béid Männer mat Netzwierker vu Konte verbonnen, déi geziilt a systematesch falsch Informatioune verbreet hunn.

Hannendru stéingen Netzwierker, déi weltwäit agéiert hunn a wéinst dem Verbreede vu falschen Noriichten zougemaach goufen. Am Fall vum Roger Stone, fréiere Beroder vum US-amerikanesche President Donald Trump, geet et ëm ronn 50 Konten op Facebook an Instagram an eng Dose Säiten, déi wärend dem Walkampf 2016 falsch Informatioune verbreet hunn. Dat sot den Nathaniel Gleicher, Chef vun der Sécherheetspolitik bei Facebook, um Mëttwoch.

D'Konten an d'Säite wieren duerch de Rapport vun der Enquête iwwert d'Amësche vu russescher Säit wärend de Presidentschaftswalen opgefall. Et hätt sech hei gréisstendeels ëm inaktiv Konte gehandelt, bei deenen ee wollt verhënneren, datt se fir déi nächst Walen nees aktivéiert ginn.

De Roger Stone war am Februar dëst Joer wéinst senger Roll an der Russland-Affär zu 3,5 Joer Prisong verurteelt ginn.

An Zesummenhang mam brasilianesche President Jair Bolsonaro da goufen 80 Facebook- an Instagramsäite gespaart. Dës hätte probéiert hir Identitéit ze verstoppen, ma Facebook konnt Liene mat der Partei vum President, direkte Mataarbechter a senge Filssen Eduardo a Flavio feststellen.

Iwwert déi Konte goufen ënnert anerem 1.500 Dollar u Reklamme verdéngt, Honnertdausende Mënschen hätten se suivéiert. Hei wiere Falschinformatiounen iwwert d'Walen, d'Oppositioun, Journalisten an an der lescht och d'Coronavirus-Pandemie verbreet ginn.

Nodeems op villen Niveauen Drock ausgeüübt gouf, beméien déi sougenannte sozial Netzwierker sech an der lescht verstäerkt, géint Desinformatioun virzegoen. D'Plattform Twitter zum Beispill huet rezent Aussoe vum US-President Trump als Falschinformatioune markéiert.