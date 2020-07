Den aktuellen US-President hat esou een Abléck a seng Finanz-Situatioun mat alle Mëttelen probéiert ze verhënneren.

Dat ieweschte US-Geriicht huet der US-Justiz zougestanen, sech dem Donald Trump seng Finanzënnerlagen unzekucken. De Supreme Court zu Washington huet dat Urteel en Donneschdeg geholl an esou och festgehalen, datt en US-President keng absolut Immunitéit huet.

De Sträit ëm d'Publikatioun vun dësen Dokumenter war am leschten Hierscht virun de Supreme Court komm. D'Affekote vum Donald Trump hunn argumentéiert, datt et géint een US-President, deen am Amt ass, keng strofrechtlech Ermëttlungen dierft ginn. Schonn d'Appellsgeriicht zu New York hat dës Ufro vum President sengen Affekoten ofgewisen.

Den US-Kongress, deen dës Dokumenter och wëll kréien, kritt awer elo mol nach keen Zougrëff, och dat huet d'iewescht Geriicht decidéiert.

U sech maachen d'Kandidaten, déi US-President wëlle ginn, hir Steiererklärung scho wärend dem Walkampf fräiwëlleg public. Well den Donald Trump dat awer nach ni gemaach huet a sech och mat alle Mëttlen dogéint gewiert huet, ass de Verdacht bei senge Kritiker ëmmer méi opkomm, datt hien eppes ze verstoppen huet.