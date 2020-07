Um Mëttwoch hat d'Police an der hollännescher Regioun Brabant e Folterprisong entdeckt.

Eng kriminell Organisatioun huet wuel aus Schëffscontainer Zellen a Folterkummere gebaut. Dohannert stieche soll e Robin van O., deen zu Den Haag festgeholl gouf. D'Police geet dovunner aus, datt de van O. sech um Ridouan Taghi, deem wuel gréissten Drogeboss an Holland, deen haut an Untersuchungshaft sëtzt, räche wollt.

D'Police hat de Robin van O. scho méi laang am Bléck an hie soll gerode kritt hunn, am Ausland ënnerzedauchen, well Leit, déi sech mam Taghi ugeluecht hunn, dat dacks net iwwerlieft hunn.

An Zesummenaarbecht mat der franséischer Police konnt dem van O. säi Folterprisong opgedeckt ginn. Tëschent Abrëll a Juni dëst Joer ass et den hollänneschen a franséische Beamte gelongen, sämtlech Kommunikatiounen iwwer verschlësselt Handyen z'iwwerwaachen. Aus de Message vun dausende Kriminellen iwwer d'Software Encrochat huet d'Police du rekonstruéiert, datt et de Containerprisong tëschent Rotterdam an Antwerpen géif ginn.

De Robin van O. soll sech engem Reseau vu Géigner vum Taghi ugeschloss hunn, dee wuel nach aus der Untersuchungshaft, El-Chapo-méisseg, e Grupp vu Killer uféiert. Mat Zaangen an Hummere sollen am van O. sengem Prisong Geständnisser an Informatiounen aus Leit aus dem Taghi sengem Milieu erzwonge gi sinn.