De 24 Joer ale Robert Fuller, dee viru 4 Wochen dout un engem Bam erëmfonnt gouf, soll sech selwer erhaangen hunn.

Ee Vertrieder vun der Los Angeles-Police huet um Donneschdeg matgedeelt, dass no den Ënnersichunge vun der Geriichtsmedizin, d'Konklusioun dozou féiert, dass keng Hiweiser géingen doropshi weisen, dass aner Matmënschen duerch Gewalt säin Dout provozéiert hätten. An anere Wieder: Hien hätt sech eleng ëmbruecht.

De Mann soll u psychesch Problemer gelidden hunn.

De Robert Fuller gouf mat engem Stréck em den Hals un engem Bam an der Géigend vum Gemengenhaus zu Palmdale erëmfonnt. Dausende vun Demonstranten hunn no enger grëndlecher Enquêteg gefrot. D'Police ass séier vun engem Selbstmord ausgaangen, ier si sech awer fir eng Ënnersichung entscheet hunn.

D'Ëmstänn vum Dout vum 24 Joer ale Mann hu staark un Lynchmorden vun der amerikanescher Geschicht erënnert an hunn dowéinst fir vill Opreegung gesuergt, zemools am Kader vum Dout vum George Floyd Enn Mee an déi Anti-Rassismus-Protester, déi doropshin duerch ganz Amerika organiséiert goufen.