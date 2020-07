E Geriicht zu Ellwangen huet e Freideg iwwerdeems gefuerdert, datt de 27 Joer alen Adrian S. eng Fräiheetsstrof fir 15 Joer soll kréien.

Dat wéinst sechsfachem Mord an zweefachem versichte Mord. De Mann hat am Januar dëst Joer zu Rot am See, enger däitscher Gemeng tëschent Stuttgart an Nürnberg, seng Elteren, zwou Hallefgeschwëster, säi Monni a seng Tatta erschoss. Zwee aner Familljememberen hu schwéier blesséiert iwwerlieft.

D'Famill war fir eng Trauerfeier zesummekomm, wéi den Täter ugefaangen huet, op Leit ze schéissen. De Mann, en Däitschen, huet d'Dot am Ufank vum Prozess gestanen an als Motiv uginn, datt hie vu senger Mamm mësshandelt gouf. Si hätt hie mëssbraucht a vergëft. Beweiser dofir goufen et keng. E Psychiater huet Wanvirstellungen an eng krankhaft geeschteg Stéierung beim Mann diagnostizéiert.

De Parquet, d'Nieweklo an och d'Defense waren der Meenung, datt de Mann schëlleg wier. De Parquet an d'Nieweklo haten dofir eng liewenslaang Fräiheetsstrof gefrot. De Parquet war der Meenung, datt den Täter fir en Deel vun den Doten eng "eingeschränkte Steuerungsfähigkeit" hat, woubäi d'Nieweklo de Mann fir komplett scholdfäeg gehalen hat.

Den Affekot vum Mann hat eng Fräiheetsstrof vun 13 Joer an enger psychiatrescher Klinik gefrot, well de Mann net komplett kéint fir seng Dote responsabel gemaach ginn.