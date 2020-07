D'hollännesch Regierung huet bekannt ginn, dass si wéinst dem Ofschéisse vum Fluch MH17 iwwert der Ukrain de 17. Juli 2014, Russland géingen ukloen.

Déi hollännesch Decisioun ass eng Ënnerstëtzung vun der hollännescher Regierung fir Famille vun de Verstuerwener, sou den hollänneschen Ausseminister Stef Blok. Gerechtegkeet ze kréien fir déi 298 Affer, déi wärend dem Fluch vun Amsterdam op Kuala Lumpur ëm d'Liewe komm sinn, wier vun héchster Prioritéit, sou de Minister.

Moskau huet nach keng offiziell Äusserung dozou ginn, si hunn awer hir Schold ëmmer erëm ofgestridden.

Et gëtt ugeholl, dass de Fliger vu Rebellen am Oste vun der Ukrain ofgeschoss gouf.

D'Rakéit soll vu 4 Männer geschoss gi sinn, déi sech deen Ament a Gebitter gehalen hunn, déi vu pro-Moskau-Zaldote kontrolléiert gouf. Moskau huet ëmmer erëm widderholl, dass de Fliger vun engem ukrainesche Fliger ofgeschoss gouf.

Holland an Australien hu well e puer Mol matgedeelt, dass si Russland an dëser Affär géingen als schëlleg gesinn.