Kuerz éier de Roger Stone, laang Joren en enke Beroder vum Donald Trump, seng Prisongsstrof sollt untrieden, krut de Mann seng Strof vum Trump nogelooss.

Hie wär elo „e fräie Mann“, sou d'Wäisst Haus.

D'Argument: am Prisong wär de 67 Joer ale Stone engem seriöe medezinesche Risiko ausgesat.

Am Februar war de Roger Stone zu 40 Méint Prisong verurteelt ginn, well en am Kontext vun der Russland-Affär de Kongress belunn hat an d'Justiz behënnert hat.

Zanter Joerzéngte schafft hie fir d'Republikaner am Hannergrond.

Fir den Trump ass hien en Affer vun den, wéi hie se nennt, „illegalen Russland-Ermëttlungen“.

D'Demokrate schwätze vun engem Muechtmëssbrauch vum amerikanesche President.