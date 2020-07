Zanter dem Ufank vun der Pandemie sinn a Kalifornien schonn 10.000 Prisonéier esou fräi gelooss ginn.

A Kalifornien an den USA solle bis zu 8.000 Prisonéier méi fréi wéi geplangt aus dem Prisong eraus gelooss ginn. Dat fir manner Leit an den deels iwwerfëllte Prisongen ze hunn an esou de Risiko ze miniméieren, dass d'Prisonéier an d'Personal sech mam Coronavirus infizéieren.

Zanter dem Ufank vun der Pandemie sinn a Kalifornien schonn 10.000 Prisonéier esou fräi gelooss ginn.