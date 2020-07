Am Ganze si mëttlerweil iwwer 3.240.000 Leit an den USA mam Virus infizéiert.

Bannent 24 Stonne goufen et 66.528 Neiinfektiounen. Dat mellt d'Johns-Hopkins-Universitéit um Samschdeg den Owend. D'Zuel vun den Doudegen ass ëm 760 op Ronn 134.700 geklommen.

Domadder sinn déi Vereenegt Staaten mat Ofstand dat Land op der Welt wat am häertste vun der Pandemie getraff gouf.

Am Corona-Hotspot Florida, huet trotz dem Rekord-Héich vun Infektiounen de weltwäit bekannten Disney World zu Orlando nees opgemaach. De Fräizäitpark war zanter Mäerz zou. Disney ass duerch d'Zoumaache vun senge Parke weltwäit e Milliarde-Geschäft duerch d'Lappe gaangen.

Op RTL 5minutes: Disney World rouvre ses portes, en pleine flambée du coronavirus en Floride.

Den amerikanesche President gouf elo och fir d'éischte Kéier zanter dem Ufank vun der Kris bei enger Visitt an engem Militär-Spidol mat engem Mond- an Nueseschutz an der Ëffentlechkeet gewisen. De President huet bis ewell ëmmer refuséiert, eng Mask unzedoen, elo hätt hien dem wochelaangen Drock vu senge Beroder noginn. An engem rezente Sondage vum Sender ABC verléiert den Donald Trump och un Réckhalt an der Bevëlkerung. Zwee Drëttel vun de Leit wären onzefridde mam Krisemanagement vum President.