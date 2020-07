Dës belsch-däitsch Resolutioun gesäit vir, dass elo just nach ee Grenziwwergang aus der Tierkei Richtung Nord-Syrien opgelooss gëtt fir Hëllefsliwwerungen.

Dat fir just 12 Méint.

Dat kënnt der Fuerderung vum Bashar-al-Assad-Supporter Russland no. Moskau hat sech dofir agesat, dass et just een eenzege Grenziwwergang sollt ginn.

Ugangs waren et der 4.

Schonn am Januar goufen der 2 zougemaach, wat d'Versuergungslag däitlech verschlechter hutt. An elo ass et also just nach 1, soss hätte Russland a China wuel dogéint gestëmmt.

Béid Natiounen hu sech elo beim Vott enthalen.

Hannergrond vun dësem Vott ass, dass déi Resolutioun, déi zanter 2014 a Kraaft ass an et de Vereenten Natiounen erméiglecht huet, Hëllefsgidder och an déi Deeler vu Syrien ze bréngen, déi net vun der Regierung kontrolléiert ginn an der Nuecht op e Samschdeg ausgelaf war.