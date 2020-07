D'Pipeline gouf dann och nom Virfall ausgeschalt.

An der russescher Industrie-Regioun an der Géigend vum Nordpolarmier sinn op en Neits grouss Quantitéite Pëtrol ausgelaf. Gutt 44 Tonne wieren haut aus enger Pipeline erausgelaf, heescht et vun der Entreprise Norilsktransgas.

D'Pipeline wier doropshin ausgeschalt ginn an et wiere Mesurë geholl ginn, fir de Pëtrol ze bannen, esou d'Entreprise weider.